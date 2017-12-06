Yılın sonuna yaklaşırken 2107 yılında Türkiye’de YouTube’a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde ‘YouTube Rewind’ başlığı altında toplandı.

Türkiye’de Genel İçerik kategorisinde ilk 10 arasına ünlü figürlere ait “Recep İvedik 5 – Fragman” ve “Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)” gibi videoların yanı sıra; “Reynmen ft. Lil Bege”, “YouTuberların Düşüşü – Despacito”, “Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)” gibi YouTube içerik geliştiricileri tarafından hazırlanan çok sayıda video da girdi.

Müzik kategorisinde ise 2017 yılının en popüler videoları arasında “Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari, “Tarkan – Yolla”, “Ed Sheeran – Shape of You”, “Derya Uluğ – Canavar”, “Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum” yer alıyor.

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Türkiye

En Popüler Müzik Videoları – 2017 Türkiye

Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

Tarkan – Yolla

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Derya Uluğ – Canavar

Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)

Mustafa Ceceli & İrem Derici – Kıymetlim

Sıla – Yan Benimle

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Oğuzhan Koç – Küsme Aşka

Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan (Official Audio)

GLOBAL

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Global

THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม

ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017

Ed Sheeran Carpool Karaoke

Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

“INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

history of the entire world, i guess

In a Heartbeat – Animated Short Film

Children interrupt BBC News interview – BBC News

En Popüler Müzik Videoları – 2017 Global