YouTube’a da hikayeler özelliği geliyor. Şirketin Reels olarak adlandırdığı özellik olarak YouTube’a geliyor. Ve bu hikayeler tamamen kalıcı oluyor.

YouTube, Reels adını verdiği yeni bir hizmeti bünyesine katıyor. Kullanıcılar, artık Reels ile YouTube’da kendi hikayelerini paylaşabilecek. Ancak hikayeler alışılmışın aksine uygulamanın en üstünde değil. Bunun yerine, bir içerik oluşturucusunun kanalında yepyeni bir sekmede görünecekler.

Şirket, YouTube’daki Reels fikriyle, yaratıcıların kendilerini ifade etmelerini ve bir video çekmek zorunda kalmadan hayranlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlayan yeni bir yol sunmak olduğunu söylüyor. Bunun yerine, içerik oluşturucular 30 saniyeye kadar birkaç hızlı videoyu çekip, yeni YouTube-y çıkartmaları da dahil filtreler, müzik parçaları ve metinler ekleyerek yeni hikayeler oluşturabilecekler.

Diğer platformlardaki hikayelerin aksine, YouTube’da hikayeler tamamen kalıcı oluyor. Reels, ilk başta 10 bin ve üstü aboneye sahip kanallara açılacak. Kullanıcılar Reels’i beğenirse, YouTube bunları daha sık görmek istediğiniz bir işaret olarak algılayacak. Reels özelliğiyle herhangi bir ücret alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Takipçilerse videolar yüklendiğinde bildirim alacak.