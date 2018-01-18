IPhone kullanıcıları için geliştirilen Sweatcoin uygulaması, yürüdükçe kripto para kazandırıyor.

Birisi yürüyerek para kazanabileceğini söylese, muhtemelen bu buna inanmayacaksınız. Fakat gelişen teknoloji her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Sweatcoin, günde alınan adım sayısını hesaplar ve GPS verilerinizle karşılaştırır. Daha sonra, 1000 basamak başına yaklaşık 95 Sweatcoins verir.

Geçen yıl gelirini %266 arttıran uygulama şimdi 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store’da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin, bu platformda popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı da geride bıraktı.

5,7 milyon dolar hacmine sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların dikkatini çekti. Ancak bu uygulama henüz ülkemizde hizmete girmemiştir.