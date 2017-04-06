Zencommerce e-ticarette güvenli ve hızlı ödeme için PayTR ile anlaştı

E-ticaret sektörüne sunduğu yeniliklere devam eden Zencommerce, sanal POS hizmeti sunan PayTR ile anlaştığını duyurdu. Sanal mağazalara entegre edilecek Zencommerce ödeme hizmeti ile satışlar kullanıcılar için kolaylık sunacak birçok ödeme opsiyonunun yanı sıra sahteciliğe karşı %100 koruma da sağlayacak.

Zencommerce.com, e-ticaret sitelerinin daha çok, hızlı ve etkin şekilde satış yapması için önemli bir adım attı. E-ticarete atılmak isteyen girişimci ve firmalar, Zencommerce’ün ödeme hizmetiyle kolayca e-ticaret sitelerinden ödeme alabilecek, en uygun komisyon ve geri ödeme imkanlarından faydalanabilecekler.

Ödemeler ertesi gün banka hesabınızda olacak

BDDK lisanslı ödeme sistemi PAYTR sadece Zencommerce.com müşterilerine yönelik bir hizmeti temsil ediyor. Zencommerce Ödeme ile sanal mağaza sahipleri altı büyük bankanın kredi kartı ile taksitli alışveriş ve puanla ödeme alma avantajından yararlanabilecek. Ayrıca, tüm banka ve kredi kartları ile de tek çekim imkanını kullanabilecek.

Zencommerce Ödeme, birçok bankanın yanı sıra PTT entegrasyonu da sunduğu gibi, ön ödemeli kartlar ve mobil ödeme seçenekleri ile kredi kartına alternatifler de sunacak. PAYTR işbirliğinde sunulan Havale Sistemi ile kredi kartı kullanım zorunluluğunu ortadan kalkacak.

E-ticaret sitesi sahiplerinin en uygun komisyon oranlarıyla müşterilerinden ödemelerini alabilecekleri yeni sistem sayesinde ödemeleri de ertesi gün banka hesaplarına gelecek.

Kart güvenliği ve sahtecilik önleme içeriğiyle %100 güvenli alışveriş altyapısı sunan Zencommerce Ödeme, aynı zamanda müşterilere 7/24 işlem takibi yapılmasını da sağlayacak.

‘Sanal mağazanız en kısa zamanda satışa hazır olacak’

Müşterilerin ticaret süreçlerini daha verimli bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Zencommerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, Zencommerce Ödeme ile sanal mağazaların sadece 1-2 günde tamamen satışa hazır bir hale geleceğini ifade etti.

Gülas, “PAYTR ile yaptığımız işbirliğiyle Zencommerce müşterileri, panellerinden çıkmadan ödeme almak için başvurularını yapacak ve kolayca sitelerinden ödeme alabilecekler. Böylelikle müşterilerimiz düşük komisyon oranlarıyla ödemelerini alacaklar, yaptıkları satışların ödemelerini ertesi gün banka hesaplarında görebilecekler. Ayrıca başvuru, kurulum için herhangi bir ücret almayacağız” ifadesini kullandı.