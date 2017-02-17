Zencommerce Messenger ile e-ticarette e-posta devri kapanıyor

E-ticaret devi Zencommerce.com, yapay zekânın müşteri ilişkilerinde çığır açan teknolojisi chatbot’u Türkiye’deki müşterilerine sundu. Zencommerce Messenger, tüketicilerin 7/24 firmalar ile temas kurmasını ve tek mesajla ürün siparişi vermelerini sağlayacak.

Zencommerce Türkiye, makine öğrenimi teknolojisinin e-ticarete sunduğu en büyük yenilik olan chatbot’ları Şubat 2017’den itibaren müşterilerine sundu. Tüketici ile firmalar arasındaki en başarılı ara yüz teknolojisini temsil eden chatbot’lar, müşterilerin e-posta veya telefon kullanmasına gerek kalmaksızın firmalarla doğrudan temasa geçmesini sağlıyor. 7/24 aktif olan chatbot’lar, müşterilerin sorularını yapay zekâ ile analiz ederek gerçek zamanlı etkileşim sağlıyor.

Ar-Ge süreci tamamlanan chatbot hizmetinin tüm müşterileri için kullanıma hazır olduğunu belirten Zencommmerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, “Özellikle yurtdışında birçok teknoloji markası yapay zekâ alanında yeni atılımlar yapıyor. Biz de Türkiye e-ticaret pazarında bu alanda çalışmaların öncüsü olmak ve müşterilerimizin mağazalarında daha verimli bir müşteri hizmetleri süreci yaşamaları için chatbot ürünümüz Zencommerce Messenger’ı yayına aldık” ifadesini kullandı.

Müşteriler, Zencommerce.com paketlerinde standart olarak sunulan Facebook entegrasyonu sayesinde sosyal ağ üzerinden chatbot hizmetini kullanabilecek. Sanal mağazaya giren tüketiciler de Zencommerce Messenger üzerinden istedikleri zaman danışmanlık alabilecek.

Çağrı merkezlerinde vakit kaybetmeye son

Chatbot teknolojisi, e-ticaret sektöründe rekabetin merkezine kayan hızlı iletişim için en yenilikçi çözümü sunuyor. Harris Interactive raporuna göre, 18-34 yaş arası müşterilerin yüzde 77’si mesajlaşma uygulaması veya chatbot kullanan firmalara daha sıcak bakıyor. Chatbot’ların firmalara en büyük faydaları ise şu şekilde beliriyor:

Tüketicilere 7/24 mevcut bir iş modeli sunuluyor: Tüketicilerin sorularına kısa zamanda cevap alamaması, firmaların dakikalar içinde müşteri kaybetmesine neden olabiliyor. Chatbot sayesinde bir müşteri almak istediği ürünün tüm özelliklerini, stok durumunu, mevcut renklerini ve nakliyat bilgilerini öğrendikten sonra alışverişini istediği saatte tamamlayabiliyor.

Müşteri ilişkilerini yavaşlatan e-postalar ortadan kalkıyor: Tüketiciler sorularını vakit kaybettiren e-posta aracılığı ile değil, mesajlaşma uygulamaları ile yapmayı tercih ediyor. Chatbot’lar sayesinde tüketiciler defalarca e-posta göndermekten kurtuluyor ve firma ile arasında özel bir diyalog kanalı oluşuyor.

Çağrı merkezlerinin yükü azalıyor: Chatbot, e-postaların yanı sıra telefonda bekleme süresini de tarihe gömüyor. Tüketiciler yetkili biriyle konuşmak için tuşlara basmak veya her karşısına çıkan kişiye derdini tekrar anlatmak zorunda kalmıyor.

Gartner verileri, 2020 yılında gerçekleştirilecek müşteri etkileşimlerinin yüzde 85’inde firmaları makinelerin temsil edeceğini söylüyor. Gülas, mobil ve yapay zekanın e-ticareti yönlendiren teknolojilerin başında geldiğini belirterek, “Her iki teknoloji de e-ticarette başarılı olmak isteyen girişimci ve firmalara yol gösteriyor. Yakın gelecekte her ikisinin daha da önem kazanacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

Ürün siparişi vermek için mesaj atmak yeterli olacak

Gülas, “Türkiye’deki e-ticaret sağlayıcılar arasında ilk olan Zencommerce Messenger ile müşterilerimizi e-ticarette bir adım öteye taşıyacağız. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar sosyal ağlardan en etkili verimi alabilecekler” ifadesini kullandı.

Zencommerce paketleriyle sanal mağaza kuran girişimci ve firmalar, Zencommerce Messenger ile müşterileriyle Facebook üzerinden 7/24 etkileşime girebilecek. Müşteriler sanal mağazanın Facebook kanalı üzerinde belli bir ürüne yönelik her türlü aramayı gerçekleştirerek ürün hakkında sorular sorabilecek.

Türkiye’de bir ilk olan chatbot hizmeti sayesinde e-ticaretteki kalitenin artacağını belirten Gülas, “Bu uygulamanın müşterilerimizin cevaplama sürelerini azaltarak kendi müşteri memnuniyetlerini arttıracağına inanıyoruz. Facebook tarafından ileride eklenecek özelliklerle, Facebook kullanıcıları Zencommerce sanal mağazaları üzerinden sipariş vermek için sadece mesaj atmaları yeterli olacak” dedi.