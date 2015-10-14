ZyXEL P-1302-T10D Modem inceleme

Uygun fiyatlı modem: ZyXEL P-1302-T10D

ZyXEL’in uygun fiyatlı modem/router çözümü P-1302-T10D,

yüksek hızlı altyapıları destekliyor.

Ağ teknoloji alanında uzun yıllardır çalışan ZyXEL’in farklı beklenti, işlev ve ihtiyaçlara yönelik çözümleri bulunuyor. Son kullanıcı ürünlerinden biri olan P-1302-T10D, uygun fiyatlı ADSL2+ desteği sunan bir modem. Aynı zamanda router özelliği olan cihaz, günümüzde kullanılan birçok teknolojiyi destekliyor.

300 Mbps desteği

Sade bir tasarıma sahip olan ZyXEL’in bu ürünü, beyaz malzemenin hakim olduğu bir gövde tasarımı ile donatılmış. Dikdörtgen şeklinde bir cihaz olan modem, dik duracak şekilde tasarlanmış. Arka yüzünde 4 adet ethernet bağlantısı bulunan modemin router özelliğinin olduğunu da belirtelim.

Modem 802.11n standartlarını ve 300 Mbps’e kadar olan kablosuz hızları destekliyor. ADSL2+ desteği de sunan modem, bu altyapı ya da ADSL bulunan her yerde kullanılabiliyor.

Üründe günümüz modemlerinde bulunan <EP, WAP/WPA2 şifreleme teknolojileri, WPS özelliği, IPV6 desteği gibi fonksiyonlar bulunuyor.

2x3dbi dahili anten

Cihazda bazı ürünlerde olduğu gibi harici anten bulunmuyor. Bunun yerine dahili bir anten sistemi tercih edilmiş. Dışarıdan görünmeyen bu antenlerden gövdenin içinde 2 adet var. Antenlerin gücü ise 3 dbi. Bu antenler yardımı ile kablosuz olarak güçlü bir yayın altyapısı sunan modem, bu anlamda kullanıcısını memnun ediyor.

Güvenlik duvarı

Modemle ilgili söylenebilecek önemli bir özellik ise bütünleşik olarak güvenlik duvarı özelliğine sahip olması. Bu sayede dışarıdan gelecek zararlı saldırılara karşı bir koruma sağlanmış oluyor. Bu önemli bir özellik zira cihazı kullandığınız yer halka açık bir yerse bu tarz fonksiyonların önemi daha da ortaya çıkıyor.

Hem ev hem ofis ve küçük işletmeler için uygun bir modem olan ZyXEL P-1302-T10D, uygun fiyatı, sunduğu faydalı özellikleri ve modern teknolojileri ile dikkat çeken bir ürün. Bugünlerde modem almayı ya da değiştirmeyi düşünüyorsanız göz atmanız gereken bir çözüm. Öneririz.

Kablosuz ağ standardı: 802. 11 b/g/n

Güvenlik: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

300 Mbps veri aktarım desteği: Var

Anten: 2 adet 3 dbi

Ek özellik: WPS, güvenlik duvarı, IPV6 desteği

Modemde standart olarak güvenlik duvarı özelliği bulunuyor