Zyxel’in Yeni Genel Müdürü Timuçin Aksoy Oldu

Zyxel bünyesinde yeni yapılanma sürecinin ardından Timuçin Aksoy, Türkiye ofisinin kanal yapılanmasının başına geçerek, genel müdür olarak atandı.

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, Avrupa bölgesindeki yeni yapılanması sonucunda Türkiye genel müdürü olarak Timuçin Aksoy’u göreve getirdi. Mart 2017 tarihi itibariyle operasyonu devralan Aksoy, Zyxel’in Türkiye’deki kanal operasyonunu yöneten ekibe liderlik edecek.

Zyxel Ailesi’ne katılmaktan gurur duyduğunu kaydeden Timuçin Aksoy, “Zyxel kendi alanında dünyanın en önemli markalarından bir tanesi. Ağ teknolojileri alanında geniş ürün yelpazesi ile Türkiye pazarında uzun yıllardır katma değerli özel projelere imza atan Zyxel’in başarısını ekibimizle birlikte sürdürmek ve ülkemizdeki büyüme rakamlarına katkıda bulunmak en büyük hedefimiz” şeklinde açıklama yaptı.

Yerel pazara özel projeler

Zyxel’in küresel bir güç olarak faaliyet gösterdiği ülkelere özel önem verdiğini kaydeden Aksoy, “Biz network alanında dünya çapında lider markalardan biriyiz. Faaliyet gösterdiğimiz yerel pazarlarda başta sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere ülkenin şartlarına özel projeler hayata geçiriyoruz. Bu stratejimizi Türkiye’de de sürdüreceğiz.

Özellikle ülkemizde bilgisayar okuryazarlığının artırılması, küçük ve orta dereceli kurumlardan ev kullanıcılarına kadar tüm toplumun internete kolayca bağlanabilmesi için de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz” dedi.

Zyxel’in Türkiye’de iş ortakları Zypartnerler ile gücüne güç kattığını sözlerine ekleyen Aksoy şöyle konuştu: “Yeni yapılanma sürecinde yeni stratejiler üzerine odaklanıyoruz. Kanal ve iş ortaklığı yapımızı gözden geçiriyoruz. 2017 yılında da istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.”

Türkiye de bağlantılı dünyaya hazır olmalı

Nesnelerin İnterneti-IoT kavramıyla birlikte yakın gelecekte milyonlarca cihazın birbiriyle bağlantılı olacağının da altını çizen Timuçin Aksoy, sözlerine şu şekilde son verdi:

“Ünlü araştırma şirketi McKinsey’in tahminlerine göre de IoT’nin toplam ekonomik etkisi 2025 yılına kadar 11 trilyon doları bulacak. Bu da demek oluyor ki yakın gelecekte birçok akıllı cihaz internete bağlı olacak ve birbiriyle bu bağlantı üzerinden haberleşebilecek. Bizim de Türkiye olarak bu teknolojiyi yakından takip etmemiz ve buna yönelik altyapılar üzerinde çalışmamız gerekecek. Biz de bu konunun önemli oyuncularından biri olarak Türkiye’nin bu alandaki gelişimi için taşın altına elimize koyacağız.”

Timuçin Aksoy kimdir?

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümünden mezun olan Aksoy, Fujitsu-Siemens, Motorola, Dell ve Cisco gibi bir çok uluslararası şirkette farklı kademelerde yönetici olarak görev aldı. Zyxel bünyesine katılmadan önce Aksoy, Ruckus Wireless’ta Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. Bilişim alanında yirmi yılın üzerinde bir tecrübeye sahip olan Timuçin Aksoy iyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir.